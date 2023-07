Au Sénégal, Macky Sall renonce à un troisième mandat, une décision face à l’histoire

Après plus d’un an de suspense et de tensions, le président sénégalais a annoncé, lundi 3 juillet au soir, qu’il ne se représenterait pas en 2024. Ses opposants considéraient sa candidature illégale, la Constitution, postérieure à sa première élection, limitant à deux le nombre de mandats.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/07/04/...