Au Sénégal, l’Assemblé adopte un projet de réforme constitutionnelle controversé qui sera soumis à référendum





Source : Cette proposition de loi, lancée par la formation de l’ex-premier ministre et actuel président de l’Assemblée, Ousmane Sonko, limogé en mai par le président, Bassirou Diomaye Faye, vise à un « meilleur rééquilibrage des prérogatives » entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire du Sénégal, un pays à régime présidentiel.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...