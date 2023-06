Au Sénégal, les tensions autour de l’affaire Sonko ont déjà de lourds impacts économiques

Les violences des 1er et 2 juin sont un nouveau coup dur pour le tourisme, le commerce et le secteur informel, et écornent l’image d’un pays réputé accueillant et stable.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/06/07/...