Au Soudan en guerre, l’avenir incertain de la récolte de dattes

Les petits fermiers n’ont plus accès aux financements, les acheteurs n’arrivent plus à écouler les stocks sur les marchés et les poids lourds de l’industrie agricole ont jeté l’éponge.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/09/26/...