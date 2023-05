Au Soudan, les combats ne faiblissent pas, alors que les négociations se poursuivent en Arabie saoudite

Rien n’a filtré sur l’état des discussions autour d’un possible cessez-le-feu en cours à Djedda depuis samedi. Elles se sont tenues, sous l’égide de Riyad et de Washington, entre les émissaires du général rival Abdel Fattah Al-Bourhane et les Forces de soutien rapide de son rival, le général Mohammed Hamdan Daglo.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/05/07/...