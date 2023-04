Au Soudan, les diplomates et les ressortissants étrangers évacuent dans le chaos Khartoum, livrée à la guerre des généraux

Un Français a été blessé lors de l’opération organisée dimanche par Paris. Alors que plus de 70 % des hôpitaux ne sont plus en état de fonctionner, que l’électricité et l’eau viennent à manquer, de nombreux habitants ont eux aussi pris la fuite.

Par Cyril Bensimon