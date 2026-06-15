Au Soudan, plus de 1 000 civils ont été tués par des drones en 2026 ; « les viols et les violences sexuelles sont omniprésents », alerte l’ONU





Source : Le conflit entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide est loin de diminuer en intensité, s’est alarmé le haut-commissaire Volker Türk lors de l’ouverture d’une nouvelle session du Conseil des droits de l’homme à Genève.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/15/...