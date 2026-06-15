Au Soudan, plus de 1 000 civils ont été tués par des drones en 2026 ; « les viols et les violences sexuelles sont omniprésents », alerte l’ONU
Le conflit entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide est loin de diminuer en intensité, s’est alarmé le haut-commissaire Volker Türk lors de l’ouverture d’une nouvelle session du Conseil des droits de l’homme à Genève.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/15/...
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