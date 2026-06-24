Au Zimbabwe, derrière un renouveau démocratique en trompe-l’œil, l’héritage autoritaire de Robert Mugabe perdure
Chef de l’Etat depuis 2017, Emmerson Mnangagwa a fait modifier la Constitution pour rester au pouvoir. Cette pratique autoritaire est favorisée par l’intérêt des investisseurs internationaux, chinois et américains notamment, pour le pays, devenu un géant du lithium.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/24/...
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/24/...