Au Zimbabwe, derrière un renouveau démocratique en trompe-l’œil, l’héritage autoritaire de Robert Mugabe perdure





Source : Chef de l’Etat depuis 2017, Emmerson Mnangagwa a fait modifier la Constitution pour rester au pouvoir. Cette pratique autoritaire est favorisée par l’intérêt des investisseurs internationaux, chinois et américains notamment, pour le pays, devenu un géant du lithium.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/24/...