Au nord du Nigeria, 37 élèves enlevés par des djihadistes, selon les autorités locales
Ibrahima Ndiaye
Ce dernier épisode de violences s’est produit lundi matin, quand des assaillants présumés de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest ont attaqué un lycée de la ville de Lassa, dans la zone administrative d’Askira Uba, tuant trois personnes, dont un soldat, selon les autorités.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/30/...
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