Audiovisuel public: Charles Alloncle réagit à l'adoption de son rapport par la commission d'enquête

Après quasiment 5 mois d'auditions souvent très tendues avec des stars de l'audiovisuel public, le rapport présenté par le député UDR Charles Alloncle a été voté par ses collègues de la commission d'enquête. Le député était l'invité de BFMTV ce lundi soir, quelques heures après l'adoption de son rapport par la commission d'enquête.https://www.bfmtv.com/politique/video-audiovisuel-...