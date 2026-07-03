Australie-Egypte : les Pharaons éliminent les Socceroos aux tirs au but et rejoignent les huitièmes de finale pour la première fois de leur histoire
Ibrahima Ndiaye
Après avoir ouvert la marque en première période, puis concédé le but de l’égalisation au retour des vestiaires, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont réussi toutes leurs tentatives lors de la séance de tirs au but. Les Australiens ont, eux, manqué la cible à deux reprises.
Source : https://www.lemonde.fr/sport/live/2026/07/03/en-di...
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