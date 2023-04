Autoroutes : des projets de plus en plus contestés pour leur impact écologique

À l'image de la forte mobilisation contre le projet d'autoroute reliant Toulouse à Castres, l'opposition à la construction d'autoroutes est de plus en plus vive. Les militants estiment que ces projets, pensés il y a des années, ne sont plus en phase avec l'urgence climatique.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/au...