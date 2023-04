Avant/après liposuccion : Lucile, 32 ans, « je pleurais souvent devant le miroir avant de m’habiller »

Ce qui me gênait " J'ai toujours eu de la graisse au niveau du ventre. Malgré le sport et une bonne hygiène de vie, cette boule au ventre n'est jamais vraiment partie. Avec les années, mon poids a fait un peu le yoyo, et la graisse s'est aussi locali...