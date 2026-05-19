Avec la Libye et la Tunisie, une collaboration italienne et européenne sans état d’âme pour bloquer le flux des migrants





Source : « Migrants en Méditerranée, la mécanique du silence » (2/4). Le gouvernement Meloni, soutenu par l’Union européenne, finance, équipe et entraîne les gardes-côtes libyens et tunisiens, malgré les exactions commises par ces derniers, afin qu’ils interceptent les exilés en route pour le Vieux Continent.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...