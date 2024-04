Avoir du sang dans les selles, est-ce que c'est grave ?

La présence de sang dans les selles provient le plus souvent d’une lésion du rectum, de l’anus ou du colon. Elle peut inquiéter. Pourtant, ce symptôme est le plus souvent bénin chez un sujet jeune : les hémorroïdes sont l’une des causes les plus fréquentes de la rectorragie. Le risque d’une pathologie grave, comme le cancer colorectal, augmente en effet avec l’âge, et selon les antécédents familiaux.

