"Avoir peur tout le temps, ce n'est pas possible" : les homosexuels victimes d'une véritable traque au Sénégal





Source : Au Sénégal, il est de plus en plus difficile d'être homosexuel : des centaines d'hommes ont été interpellés au cours des dernières semaines, quand ils ne sont pas lynchés par la foule. Les lois contre les homosexuels ont par ailleurs été drastiquement durcies. Ils risquent jusqu'à dix ans de prison.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/senegal/av...