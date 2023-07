Barbie x Crocs : la collaboration la plus désirable de la saison

C'est le film le plus attendu de l'été, voire de l'année 2023 : " Barbie " réalisé par Greta Gerwig. Et pour cause ! Si le monde de la poupée Mattel attire, il fait aussi partie des longs-métrages qui a réalisé les meilleures opérations promotionnell...