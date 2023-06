Barbiecore : Selena Gomez craque pour la tendance manucure du moment

Chevelure platine, teint bronzé, sourire ultra bright et garde-robe rose : Barbie est plus que jamais de retour. Alors que la sortie du film " Barbie " de Greta Gerwig est imminente, l'univers de la célèbre poupée s'est emparé de la scène mode et be...