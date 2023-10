Bas-Rhin : Niederhausbergen, le village où le vélo remplace la voiture

Comment rendre nos villes plus respirables ? Il est possible de réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre en adoptant le vélo. Dans le Bas-Rhin, le village de Niederhausbergen mise tout sur les deux-roues, entre pistes cyclables et primes d'achat.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/ba...