Bassirou Diomaye Faye : « Il n’y aura bientôt plus de soldats français au Sénégal »

Dans un entretien au « Monde », le président sénégalais, défenseur d’une politique souverainiste, évoque le massacre de Thiaroye, survenu en 1944 et longtemps passé sous silence, et les relations qu’il entend tisser avec la France, dont l’influence est de plus en plus remise en question en Afrique francophone.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/11/28/...