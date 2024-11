Beyoncé : sa bague qui a enflammé Internet est signée d’un joaillier français

Beyoncé n'a jamais caché sa passion pour la joaillerie, et lors de sa tournée événement " Renaissance World Tour ", elle a subjugué les aficionados de la mode avec ses looks à couper le souffle et surtout, ses bijoux époustouflants. Bien qu'aucune t...Source : https://www.elle.fr/Mode/Joaillerie-Horlogerie/Bey...