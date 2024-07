Biodiversité : rapporter des fruits ou végétaux exotiques dans ses bagages risque de faciliter la propagation de bactéries ou d'insectes ravageurs

Selon la FAO, l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 20 et 40% de la production alimentaire mondiale est perdue chaque année à cause de nuisibles qui s’attaquent aux végétaux. Le risque de les transporter accidentellement dans ses bagages est bien réel.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet...