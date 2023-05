Body positive : pour en finir avec la quête d'un corps parfait !

Né aux Etats-Unis à la fin des années 90, le mouvement body positive prône la diversité des corps pour inviter les femmes à ne plus cacher leurs rondeurs et à les assumer. Largement diffusé et popularisé par les réseaux sociaux et repris par les marques et grandes enseignes de prêt à porter, le body positive connait aussi ses limites et ses dérives. Catherine Grangeard, psychologue, psychanalyste et auteure de La femme qui voit de l'autre côté du miroir, <...



Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/bo...