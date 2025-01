Bolivie : la vie au bord du précipice

Direction La Paz, la capitale de la Bolivie qui culmine à 3650 mètres d’altitude. C’est l’une des villes les plus hautes du monde. Conséquence du réchauffement climatique, les glissements de terrain sont de plus en plus nombreux.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/bolivi...