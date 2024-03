Bougie au burger, parfum à la frite… Ces étonnantes collabs beauté de McDonald’s

On aurait pu croire à un poisson d'avril, un peu en avance. Le 6 mars dernier, la filiale japonaise de la chaîne de fast-food a annoncé sur son compte X la sortie d'une gamme de fragrances. Oui, vous avez bien lu. " On a fait un parfum qui sent la po...