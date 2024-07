« Brown kissed » : la tendance virale pour une mine ensoleillée sans s’exposer

L'été semble enfin s'être décidé à s'installer sur l'Hexagone. Si on sait qu'il est impératif de minimiser l'exposition au soleil et de miser sur une protection optimale, notre envie d'afficher un teint hâlé est bel et bien présente. Le meilleur moye...Source : https://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Make-up/Bro...