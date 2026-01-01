Bruno Retailleau accuse la "Nouvelle France" de La France insoumise d'être un "nouvel antisémitisme"

En meeting de campagne ce samedi 20 juin au Parc floral de Paris, Bruno Retailleau a fustigé La France insoumise, dont la "Nouvelle France" défend "un nouvel antisémitisme qui s'abreuve aux sources de l'islamo-gauchisme", selon ses mots. Pour le candidat Les Républicains, LFI "ne gagnera pas cette présidentielle".https://www.bfmtv.com/politique/les-republicains/b...