Bruno Retailleau veut créer "une cour disciplinaire de la magistrature" en réponse à l'affaire Lyhanna

Le président des Républicains (LR) Bruno Retailleau a proposé hier dans Le Parisien de créer "une cour disciplinaire de la magistrature", afin de prononcer d'éventuelles sanctions à la place de l'actuel Conseil supérieur de la magistrature qu'il juge "trop corporatiste", en réaction aux dysfonctionnements dans la mort de Lyhanna.https://www.bfmtv.com/politique/video-bruno-retail...