Burkina Faso : la chaîne d’information TV5 Monde suspendue pour six mois

Le Conseil supérieur de la communication met en cause une édition du journal du 17 juin qui avait pour invité un journaliste et ancien président de la commission électorale du Burkina Faso entre 2014 et 2021, critique du régime militaire actuellement au pouvoir.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/06/19/...