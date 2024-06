C'est IN ou c'est OUT ? Inès de la Fressange analyse les tendances mode 2024

ELLE. - C'est in ou c'est out : le jean large ?Ines de la Fressange. -C'est absolument IN ! Ça agace un peu les mecs, il faut le dire ! Mais ça rend tout plus moderne. J'aime bien quand ça tombe un peu sur les hanches, et on peut même y faire dépasse...