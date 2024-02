C’est in ou c’est out ? Les tendances 2024, vues par la créatrice de Balzac Paris

ELLE : C'est in ou c'est out : Les chemises oversized ?Chrysoline de Gastines : IN, je suis une aficionado de chemise, je les aime aussi bien pour leur aspect facile à porter et à associer que pour cet effet “effortless” qu'elle donne à la tenue. Il ...