"C'est un coach qui donne de la confiance à des outsiders..." Embauché en catastrophe en pleine Coupe du monde, Hervé Renard peut-il enfin permettre à la Tunisie de sortir des poules ?





Source : Le technicien français joue les pompiers de service pour les Aigles de Carthage, qui défient le Japon dimanche, à la suite de l'éviction de Sabri Lamouchi après seulement un match et une déroute (5-1) face à la Suède.Source : https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/c-est-un-...