"C'est un manque total de respect" : agacé par le bruit, Emmanuel Macron monte sur la scène de l'événement Africa Forward, pour "remettre un peu d'ordre"





Source : "Si vous souhaitez parler d'autre chose, vous avez d'autres pièces à côté, vous allez dehors", a notamment lancé le chef de l'Etat, lors du sommet organisé lundi. Son intervention a provoqué des applaudissements dans la salle.Source : https://www.franceinfo.fr/politique/emmanuel-macro...