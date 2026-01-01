"C’est un non-sujet": Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, déplore les polémiques sur son souhait de ne pas accrocher le portrait d'Emmanuel Macron









Source : Le maire LFI de Saint-Denis estime, ce dimanche sur BFMTV, que la question de l'accrochage ou non du portrait d'Emmanuel Macron dans son bureau est un "non-sujet". Il affirme que ce portrait n'a jamais été accroché par le passé.Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...