"C'est vraiment la honte" : déchus de la Coupe d'Afrique des nations deux mois après leur sacre, les Sénégalais réclament une enquête





Source : Coup de tonnerre dans le football mondial. Deux mois après la finale de la Coupe d'Afrique des nations, le Sénégal est déchu de son titre au profit du Maroc. Une décision surprise de la Confédération africaine de football qui a décidé de sanctionner les Sénégalais pour être sortis du terrain. Le Sénégal demande une enquête internationale et parle de corruption.Source : https://www.franceinfo.fr/sports/foot/can/c-est-vr...