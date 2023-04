CAN - 17 ans : Le Maroc ira en Algérie

La sélection nationale marocaine des moins de 17 ans participera finalement à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023. Cette annonce a été confirmée par la Fédération Royale Marocaine de Football, qui a également félicité les joueurs pour leur qualification et les a appelés à honorer le football marocain lors de ce tournoi continental.Pour le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, la valeur de cette Coupe d’Afrique réside dans le fait qu’elle est qualificative pour la Coupe du Monde, soulignant que la participation à la Coupe du Monde à cet âge reste une étape importante pour les joueurs afin de relever leur niveau et de se confronter à d’autres écoles de football à l’échelle internationale.Fouzi Lekjaa a également exhorté tous les joueurs de l’équipe nationale des moins de 17 ans à travailler davantage avec sérieux, professionnalisme et méthode scientifique, en se préoccupant de tous les aspects liés à leur parcours de football, car ils représentent l’avenir du football marocain.Le président de la Fédération a également insisté sur la nécessité de continuer à travailler dur, car, selon lui, c’est le seul moyen pour les générations futures d’être capables de porter le maillot de l’équipe nationale, d’une catégorie à l’autre, en mettant l’accent sur l’importance de prendre en compte tous les aspects qui contribuent à l’amélioration du niveau des joueurs, de l’entraînement à la nutrition en passant par le style de vie.La sélection marocaine des moins de 17 ans se trouve dans le groupe B aux côtés des équipes du Nigeria, de l’Afrique du Sud et de la Zambie, selon le tirage au sort effectué pour la Coupe d’Afrique des Nations.