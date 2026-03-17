CAN 2025 : le jury d’appel de la Confédération africaine de football retire son titre au Sénégal pour l’attribuer au Maroc





Source : A la suite d’un appel de la Fédération marocaine de football, l’instance a décidé, mardi, de réattribuer le titre de la Coupe d’Afrique des nations au pays hôte, qui s’était incliné en finale de cette 35ᵉ édition (0-1), le 18 janvier, face au Sénégal. Des incidents entre les deux équipes avaient marqué la rencontre.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/03/17/...