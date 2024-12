CARTES. Guerre au Soudan : reprise des combats, attaques meurtrières contre les civils, famine... Visualisez l'ampleur du conflit depuis avril 2023

Les affrontements au Soudan, qui ont repris en intensité ces derniers mois, ont fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés. Franceinfo documente cette guerre et ses conséquences en cartes et graphiques.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/soudan/c...