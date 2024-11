COP 29 : les pays émergents réclament plus d’aides financières pour lutter contre le réchauffement climatique

Après une semaine de débats et de prises de parole, les négociations autour d’un accord entre les pays émergents et les pays du Nord tardent à être signées. Les pays émergents réclament plus de 1 300 milliards de dollars d’aides pour combattre efficacement le changement climatique.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/co...