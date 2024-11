COP29 : un accord au goût amer après une année marquée par les catastrophes climatiques

Malgré les alertes et les chocs climatiques qui ont marqué l'actualité, les pays les plus riches ont choisi une enveloppe minimale pour aider les pays les plus défavorisés, en clôture de la COP29 à Bakou.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/co...