"Ça fait six mois qu'on attend": Marine Tondelier presse le PS à prendre ses responsabilités en attente de la primaire de la gauche









Source : La secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier presse le Parti socialiste à trancher sur sa participation ou non à la primaire de la gauche. De son côté, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a promis un vote des militants socialistes d'ici au 9 juillet pour valider la stratégie.Source : https://www.bfmtv.com/politique/europe-ecologie-le...