"Ça montre l'attente qu'il y a chez les Français qui souffrent le plus", estime Aleksandar Nikolic (RN) à propos du sondage Elabe pour BFMTV qui place Marine Le Pen en tête

Ibrahima Ndiaye

D'après un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche publié ce samedi 11 juillet, Marine Le Pen serait nettement en tête des intentions de vote au premier tour du scrutin, qui se déroulera le 18 avril 2027. Et au second tour, prévu lui le 2 mai, elle serait favorite dans toutes les hypothèses, d'après ce même sondage.https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...