Cage imprenable en Coupe du monde, "petite grand-mère", star des réseaux sociaux… Qui est Vozinha, l'héroïque gardien du Cap-Vert ?





Source : Le portier des Requins bleus a su résister aux assauts de l'Espagne, lors du premier match, pour créer l'événement dans cette phase de poules. Face à l'Uruguay, dans la nuit de dimanche à lundi, le quadragénaire peut prolonger le rêve de sa sélection.Source : https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/cage-impr...