Cameroun : dans les régions anglophones, le viol comme arme de guerre

Dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l’armée affronte les séparatistes depuis 2017 : plus de 6 000 morts, plus de 700 000 personnes déplacées et des dizaines de femmes violentées.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/09/24/...