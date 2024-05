Cancer de la vessie : quel est l'intérêt de l'échographie dans son diagnostic ?

Septième cancer le plus fréquent en France, le cancer de la vessie toucherait près de 13 000 personnes par an. La cytologie urinaire et l’échographie permettent de diagnostiquer la maladie à un stade précoce et d’améliorer le pronostic des patients. Explications avec le Pr Yann Neuzillet, urologue à l’hôpital Foch à Suresnes et secrétaire général de l'Association Française d'Urologie (AFU).

