Canicule : 5 astuces pour éviter au maquillage de couler en été

Il est 10h30 et votre front brille plus que la Tour Eiffel un soir de victoire de l'équipe de France. Non, vous ne souffrez pas d'un excès de sébum fulgurant. Sur le banc des accusés ? La chaleur, l'humidité mais aussi la transpiration. Eh oui, le re...