Canicule: "Dans les hôpitaux, il est évident qu'il va falloir avoir un plan de climatisation prioritaire", estime Sandrine Rousseau, députée "Écologiste et Social" de Paris







Source : Sandrine Rousseau, députée "Écologiste et Social" de Paris, était invitée sur le plateau de BFMTV, ce jeudi 25 juin. Elle s'est notamment exprimée sur la canicule historique qui frappe la France depuis plusieurs jours.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-canicule-dan...