Canicule: "Je crois qu'il ne faudra pas avoir la main qui tremble: s'il faut fermer [des écoles], on doit fermer", déclare Stéphanie Rist, ministre de la Santé, dans une interview au Parisien





https://www.bfmtv.com/politique/video-canicule-je-... 35 départements sont placés en vigilance rouge canicule ce dimanche et 45 en vigilance orange indique ce samedi Météo-France. Des arrêtés vont être pris pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique durant la Fête de la musique dans les zones en vigilance rouge.https://www.bfmtv.com/politique/video-canicule-je-...