Canicule: "Je crois qu'il ne faudra pas avoir la main qui tremble: s'il faut fermer [des écoles], on doit fermer", déclare Stéphanie Rist, ministre de la Santé, dans une interview au Parisien
35 départements sont placés en vigilance rouge canicule ce dimanche et 45 en vigilance orange indique ce samedi Météo-France. Des arrêtés vont être pris pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique durant la Fête de la musique dans les zones en vigilance rouge.
https://www.bfmtv.com/politique/video-canicule-je-...
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