Canicule: "L'État n'est pas responsable de tout, sur tous les sujets", assure Philippe Tabarot, ministre des Transports









Source : Face à l'épisode de chaleur qui traverse tout le pays, Météo-France a placé ce jeudi 28 mai 17 départements en vigilance orange canicule. Ils seront 14 vendredi. Plusieurs régions sont également touchées par un épisode de pollution à l'ozone, notamment l'Île-de-France.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-canicule-l-e...