Canicule: "Paris ressemble à une fête, mais ce qu'on est en train de vivre n'est pas une fête", s'inquiète David Belliard, maire (Les Écologistes) du 11e arrondissement
35 départements sont placés en vigilance rouge canicule ce dimanche et 45 en vigilance orange indique ce samedi Météo-France. Des arrêtés vont être pris pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique durant la Fête de la musique dans les zones en vigilance rouge.
https://www.bfmtv.com/politique/video-canicule-par...
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