Canicule: "Paris ressemble à une fête, mais ce qu'on est en train de vivre n'est pas une fête", s'inquiète David Belliard, maire (Les Écologistes) du 11e arrondissement





https://www.bfmtv.com/politique/video-canicule-par... 35 départements sont placés en vigilance rouge canicule ce dimanche et 45 en vigilance orange indique ce samedi Météo-France. Des arrêtés vont être pris pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique durant la Fête de la musique dans les zones en vigilance rouge.https://www.bfmtv.com/politique/video-canicule-par...